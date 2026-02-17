Азербайджанские красавицы вдохновляют древним музыкальным искусством (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся второй концерт в рамках проекта "Диалог поколений", сообщает Trend Life.

Проект, направленный на формирование творческого диалога между поколениями, сохранение и развитие традиции преемственности в исполнительском искусстве, прошел по совместной инициативе Филармонии и Азербайджанской национальной консерватории.

В своем выступлении ректор консерватории, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Камиля Дадаш-заде подчеркнула значимость этого проекта и отметила, что подобные инициативы играют очень важную роль в становлении молодых исполнителей. Эти начинания становятся мощным катализатором их профессионального роста и творческого потенциала, дают им уверенность и вдохновляют на реализацию новых идей и достижение творческих целей.

В концертной программе выступили видные представители азербайджанского мугамного искусства - народный артист Мансум Ибрагимов и заслуженный артист Тайяр Байрамов. Следуя классическим основам мугама, они вложили душу в свои импровизации. Интересно было послушать и выступление талантливого нового поколения - студентов отделения ханенде Азербайджанской национальной консерватории - Гюльзар Фараджевой, Гюнай Имамвердиевой, Улькер Абдуллаевой и Мирали Саризаде и самого юного участника вечера Ахада Агаева. Молодые ханенде отличались и внешней и исполнительской красотой, вдохновляя древним азербайджанским музыкальным искусством. Исполнителей сопровождала мугамная группа «Карабах», в составе которой народный артист Эльчин Хашимов (тар), заслуженный артист Эльнур Ахмедов (кяманча), Сиявуш Керимов (нагара) и Сайяр Теймуров (ударные инструменты). Концерт вызвал большой интерес у любителей мугама. Прозвучали мугамы "Баяты-Шираз", "Сегах", "Шур", "Чахаргах" и теснифы.

Проект "Диалог поколений" говорит об особой важности передачи мастерства из поколения в поколение. А талантливые выступления молодых исполнителей дают надежду на продолжение и сохранение богатых традиций азербайджанского музыкального наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

