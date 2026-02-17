Присоединение Казахстана к "Авраамовым соглашениям" откроет новые возможности для сотрудничества с Израилем - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ Trend/ - Присоединение Казахстана к "Авраамовым соглашениям" откроет новые возможности для сотрудничества с Израилем в различных секторах.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend посол Израиля в Казахстане Йоав Быстрицкий.

Он напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2025 года объявил о решении страны присоединиться к этим соглашениям. При этом официальная церемония подписания, необходимая для их вступления в силу, пока не состоялась.

"Несмотря на то, что дипломатические отношения между Казахстаном и Израилем поддерживаются уже 34 года, мы уверены, что участие в "Авраамовых соглашениях" откроет новые перспективы", - отметил посол.

По его словам, это позволит сблизить страны, повысить уровень сотрудничества и выйти на новые направления, включая кибербезопасность, цифровые технологии и искусственный интеллект. Кроме того, участие в соглашениях создаст потенциал для стратегически значимых региональных проектов, таких как управление водными ресурсами и обеспечение продовольственной безопасности.

Й. Быстрицкий подчеркнул, что участие Казахстана в "Авраамовых соглашениях" может способствовать расширению сотрудничества за рамки двусторонних отношений.

"Рассматривается возможность создания региональной рабочей группы, включающей не только Казахстан и Израиль, но и другие страны, такие как ОАЭ, Марокко и США", - пояснил он.

Дипломат напомнил, что в ноябре 2025 года между министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана и министерством регионального сотрудничества Израиля был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который предусматривает возможность создания совместной рабочей группы.

"Двусторонний механизм позволит израильским компаниям делиться опытом с Казахстаном на национальном и муниципальном уровнях. Аналогичные проекты уже успешно реализованы в сотрудничестве с Азербайджаном, и мы надеемся, что опыт израильских компаний и Водного управления Израиля будет востребован в Казахстане", - пояснил посол.

Он также подчеркнул важность работы Совместного экономического комитета, который планируется вновь созвать в 2026 году.

"Ожидается, что заседание пройдет в Израиле, - вероятно, летом или в начале осени. В 2026 году ожидаются активные официальные визиты с обеих сторон - из Израиля в Казахстан и наоборот", - отметил Й. Быстрицкий.

По его словам, текущие и планируемые проекты в сфере управления водными ресурсами, продовольственной безопасности, туризма, искусственного интеллекта, цифровизации и авиации создают прочную основу для дальнейшего углубления партнерства.

Посол добавил, что Израиль намерен поддерживать цифровую и AI-стратегию Казахстана.

"Мы считаем Израиль одной из ведущих стран в области технологий, цифровых решений и искусственного интеллекта и заинтересованы в развитии сотрудничества с Казахстаном в этих сферах. Президент Казахстана объявил 2026 год "Годом цифровизации и искусственного интеллекта", и мы видим значительный потенциал для совместных инициатив", - подчеркнул Й. Быстрицкий.

Помимо цифровых технологий, Израиль заинтересован в расширении сотрудничества с Казахстаном в энергетическом и горнодобывающим секторах. "Казахстан является поставщиком энергии для Израиля, и мы рассматриваем возможности дальнейшего укрепления этого взаимодействия", - отметил дипломат.

По его словам, Израиль может помочь Казахстану в области цифровизации и внедрения "умных" энергетических решений. "Израиль обладает передовыми технологиями в цифровизации и "умной" энергетике, и мы изучаем возможности совместных проектов в этих областях", - добавил посол.

Й. Быстрицкий отметил, что ведутся переговоры о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Израильские организации, включая Управление кибербезопасности, проявляют интерес к партнерству с казахстанскими коллегами.

Он добавил, что в Казахстане недавно создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, и Израиль намерен развивать сотрудничество с этой структурой.

"Мы надеемся, что в ближайшее время удастся подписать несколько меморандумов о взаимопонимании, связанных с этими проектами и инициативами", - сказал посол.

По его словам, Казахстан занимает стратегически важное географическое положение как "коридор" между Востоком и Западом, страна граничит с Россией и Китаем. Таким образом, сотрудничество с Астаной открывает значительные возможности для Израиля по расширению рынков и в другие страны.

Й. Быстрицкий добавил, что израильские компании проявляют интерес к выходу на казахстанский рынок, открывая офисы в стране или сотрудничая с местными компаниями, в том числе через платформу Astana Hub.

Кроме того, ведется работа по введению безвизового режима для граждан Казахстана при поездках в Израиль, в то время как израильские граждане уже могут посещать Казахстан без виз.

Посол также подчеркнул, что возобновляется прямое авиасообщение: с 9 июня SCAT Airlines начнет выполнять рейсы из Шымкента в Израиль. Он отметил, что ранее Air Astana осуществляла рейсы из Алматы в Тель-Авив всего один месяц до конфликта в Газе в октябре 2023 года, после чего в течение двух лет прямое авиасообщение не осуществлялось.

"Для нас возобновление рейсов - важный шаг вперед, и мы видим значительный потенциал для развития туризма. Совместно с безвизовым режимом это позволит существенно расширить туристические потоки между Казахстаном и Израилем", - добавил Й. Быстрицкий.

Он подчеркнул, что обе страны намерены углублять сотрудничество во множестве сфер в 2026 году.

"Мы рассматриваем конкретные проекты в сферах управления водными ресурсами, продовольственной безопасности, туризма, искусственного интеллекта, цифровизации и авиации. Реализуемые инициативы продвигаются активно на разных этапах, и мы рассчитываем достичь заметных результатов уже в этом году", - заключил посол.