Направление киберрасследований СГБ Азербайджана приступило к деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане направление киберрасследований начало действовать в составе Службы государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Национального центра кибербезопасности Государственной службы безопасности Давуд Рустамов на сессии на тему «Национальная экосистема кибербезопасности», проведенной в рамках IV Национального форума по кибербезопасности.

Он отметил, что функционирование процессуального и киберследственного направлений киберрасследования в тандеме служит достижению значительных успехов в борьбе с киберугрозами, и нацелено на получение серьезных результатов в этом направлении.

«Мы непременно должны усилить государственно-частное партнерство, механизмы обороны на основе искусственного интеллекта, оценку рисков, а также увеличить наши инициативы по наращиванию решений с использованием искусственного интеллекта для того, чтобы в больших объемах данных не возникало новых рисков», — добавил он.

Д. Рустамов также рассказал о международном сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности:

«У нас есть точки связи со 160 центрами кибербезопасности мира. В рамках Будапештской конвенции мы принимаем меры по расследованию случаев киберпреступности по каналу связи 24/7. Также ведется работа по недавно принятой конвенции ООН по кибербезопасности, которую Азербайджан ратифицировал первым».