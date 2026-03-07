Цена азербайджанской нефти приблизилась к 95 долларам

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,72 доллара США, или 7,65% и составила 94,62 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,81 доллара США или 8,1%, и составила 90,50 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 6,6 доллара США или 12,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 58,54 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,49 доллара США или 7,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 94,20 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.