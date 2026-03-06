Совет старейшин Азербайджана распространил заявление в связи с атакой Ирана на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - 5 марта вооружённые силы Исламской Республики Иран с использованием беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики — в частности, на Международный аэропорт Нахчывана, среднюю общеобразовательную школу и другие объекты гражданской инфраструктуры. Эти действия, как и у всего азербайджанского общества, вызвали серьёзную обеспокоенность и глубокое возмущение у членов Совета старейшин Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Совета старейшин Азербайджана.

«Данный инцидент является крайне опасным и недопустимым шагом, открыто противоречащим нормам международного права, принципу уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также фундаментальным правилам межгосударственных отношений. Совет старейшин Азербайджана решительно осуждает этот вероломный акт и расценивает его как очередную провокацию, направленную против независимого азербайджанского государства. Нацеливание на гражданские объекты — международный аэропорт, образовательные учреждения и другую гражданскую инфраструктуру — является действием террористического характера и непростительным преступлением против нашего государства, а также против принципов человечности и международного права.

С сожалением отмечаем, что данный инцидент не является первым враждебным шагом Ирана, направленным против Азербайджана. Все мы хорошо помним, что некоторое время назад в результате террористического акта, совершённого против посольства Азербайджана в Тегеране, один сотрудник дипломатической миссии погиб, а другой получил тяжёлые ранения. Подобные акты наносят серьёзный удар по миру в регионе, взаимному доверию и здоровому развитию межгосударственных отношений.

Совет старейшин Азербайджана заявляет, что Азербайджан всегда привержен принципу выстраивания добрососедских отношений и сотрудничества в атмосфере взаимного уважения и доверия. Политика, проводимая нашим государством, служит укреплению стабильности в регионе, обеспечению безопасности и расширению взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан никогда не допускал использования своей территории против других государств и не допустит этого впредь. Вместе с тем Совет старейшин Азербайджана заявляет, что независимое азербайджанское государство решительно настроено обеспечить защиту своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан. Азербайджанский народ, как и на протяжении всей своей истории, и сегодня способен, сплотившись вокруг своего государства, проявить несокрушимую волю перед лицом любых угроз.

Мы полностью поддерживаем решительную позицию Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева по данному вопросу и высоко оцениваем все политические, дипломатические и правовые шаги, предпринимаемые нашим государством. Мы полностью уверены в мерах, принимаемых Вооружёнными силами Азербайджана и государственными структурами безопасности по обеспечению безопасности нашей страны.

Совет старейшин Азербайджана призывает Исламскую Республику Иран обеспечить немедленное установление лиц, ответственных за этот акт нападения, и их привлечение к ответственности, дать официальные разъяснения азербайджанскому государству и принести извинения. Одновременно необходимо однозначно положить конец предвзятой пропагандистской кампании против нашей страны и всем попыткам провокаций.

Мы уверены, что азербайджанский народ, опираясь на силу своего государства, национальное единство и решимость, преодолеет все трудности, а безопасность нашей страны и её национальные интересы и впредь будут надёжно защищены.

Совет старейшин Азербайджана ещё раз заявляет, что всегда будет рядом со своим народом и государством во имя защиты независимости, суверенитета и государственности нашей страны», — говорится в заявлении.