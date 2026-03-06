Задача bp - максимально увеличить объём добываемой нефти с Азери-Чираг-Гюнешли - Джио Кристофоли

БАКУ /Trend/ - Задача bp перед Азербайджаном — максимально увеличить объём добываемой нефти с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и при этом управлять естественным снижением продуктивности резервуара по мере извлечения большего количества нефти.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«АЧГ— одно из крупнейших и важнейших месторождений на планете. Уровень управления нами месторождением относится к числу лучших показателей в отрасли», - сказал Кристофоли.

Он отметил, что, во-первых, bp увеличивает количество пробуренных скважин.

«Благодаря партнёрству с SOCAR и нашими подрядчиками по бурению нам удалось увеличить число проходок на более чем 30% при использовании того же оборудования и при тех же затратах. Это и есть настоящая эффективность», - сказал Кристофоли.

Во-вторых, по его словам, это активизация резервуара. "Как вы знаете, по мере извлечения нефти нужно поддерживать давление, чтобы жидкость продолжала поступать на поверхность. Для этого мы закачиваем воду и газ в нужные участки, чтобы обеспечить постоянную активизацию резервуаров. В третьих - это технологии. Например, мы проводим сейсмическую съёмку с помощью высокоточных донных узлов», - сказал Кристофоли.

Он отметил, что используя сейсмические данные, компания определяет, где находится нефть.

«Недавно пробурили горизонтальную скважину на 1 100 метров прямо над водоносным слоем, чтобы не извлекать воду, а попасть точно в нефтяной пласт. Представьте себе горизонтальную скважину длиной более километра — 1,1 км — и при этом размещённую буквально в нескольких метрах от нужного места в резервуаре», - добавил Кристофоли.