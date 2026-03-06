bp о передаче операторства в Баку-Тбилиси-Джейхан

БАКУ /Trend/ - Передача операторства bp в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан не является решением bp, это предусмотрено контрактом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Это предусмотрено контрактом, заключённым 30 лет назад. Поэтому я хочу, чтобы было ясно: bp не принимает решение передавать трубопровод. Мы просто выполняем условия контракта, установленного 30 лет назад. У нас есть процесс управления изменениями, который позволяет убедиться, что переход не приведёт к сбоям в работе. Например, в рамках управления изменениями мы рассматриваем ключевых подрядчиков и способы их передачи. Мы анализируем критически важные данные по техническому обслуживанию и ряд других элементов — всё это будет передано соответствующим структурам. Но, как я уже говорил, это регулируется очень строгим и тщательным процессом управления изменениями, потому что никто не хочет нарушений в работе трубопроводов», - сказал он.

Напомним, что в декабре 2025 года в bp заявили, что проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий для передачи операторства в трубопроводах Баку-Супса и Баку-Тбилиси Джейхан.

Как отметили в компании, в рамках соответствующих соглашений по управлению трубопроводами, эксплуатация трубопроводов по экспорту нефти и газа должна передаваться соответствующим правительствам или государственным органам в сроки, предусмотренные в этих соглашениях.

«Именно на основании этих соглашений в 2021 году эксплуатация Южнокавказского трубопровода была передана SOCAR как в Азербайджане, так и в Грузии. Также в соответствии с указанными соглашениями предусмотрена передача эксплуатации Баку–Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в заранее согласованные сроки соответствующим органам в Азербайджане, Грузии и Турции. В настоящее время проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий в этом направлении», - сказали в bp Azerbaijan.

Отметим, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортирует нефть с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и конденсат с месторождения «Шах Дениз» через территории Азербайджана, Грузии и Турции. Он соединяет терминал Сангачал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. Кроме того, по этому трубопроводу продолжается транспортировка нефти из Туркменистана и Казахстана. Трубопровод, введённый в эксплуатацию в июне 2006 года, был построен компанией Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company (BTC Co.), оператором которой является bp.

Акционеры BTC Co.: bp (30.10%), SOCAR (32.97%), MOL (8.90%), TPAO (6.53%), Eni (5.00%), TotalEnergies (5.00%), ITOCHU (3.40%), ONGC Videsh (3.10%), ExxonMobil (2.50%) и INPEX (2.50%).