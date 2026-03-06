Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Глава МИД Азербайджана проинформировал литовского коллегу об иранской атаке

Политика Материалы 6 марта 2026 18:41 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 6 марта 2026 года министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об иранских атаках беспилотниками.

Было подчеркнуто, что эта атака на территорию Азербайджанской Республики является грубым нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

Литовский министр осудил атаки на территорию Азербайджанской Республики, выразив глубокую озабоченность и солидарность с нашей страной. Было подчеркнуто, что подобные действия способствуют дальнейшему усилению напряженности в регионе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

