МИД Марокко осудил иранские дроновые атаки на Азербайджан

Политика Материалы 6 марта 2026 20:00 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 6 марта 2026 года министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Нассер Бурита позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках, совершенных 5 марта 2026 года со стороны Исламской Республики Иран в направлении Нахчыванской Автономной Республики.

Он отметил, что подобные действия против территории Азербайджана являются грубым нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Министр Нассер Бурита решительно осудил дроновые атаки против Азербайджана, выразил обеспокоенность и солидарность с нашей страной.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

