В Иране состоялось IV заседание Временного руководящего совета - СМИ

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана состоялось четвёртое заседание Временного руководящего совета, в который входят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам Хосейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей Конституции аятолла Алиреза Арафи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По данным агентства Tasnim, на заседании секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани представил доклад о текущей ситуации в конфликте с Израилем и США. Кроме того, члены совета обсудили формирование Совета экспертов Исламской Республики и выдвижение будущего лидера страны.

Совет экспертов Ирана отвечает за избрание Верховного лидера.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.