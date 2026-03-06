Керим Велиев обсудил иранскую дроновую атаку на Нахчыван с начальниками генштабов Беларуси и Словакии

БАКУ /Trend/ - Состоялись телефонные разговоры между первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальниками генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси и Словакии. Телефонные разговоры состоялись по инициативе зарубежных коллег.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В ходе бесед с начальником Генерального штаба Вооружённых сил – первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Павлом Муравейко и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также военному сотрудничеству между странами.

Начальники генеральных штабов также коснулись атак беспилотных летательных аппаратов вооружённых сил Ирана по гражданской инфраструктуре на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, особо подчеркнув, что подобные действия противоречат нормам международного права.

Генерал-полковник Керим Велиев поблагодарил коллег за их позицию и оказанную поддержку.