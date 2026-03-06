bp разъяснила механизмы работы с «ЛУКОЙЛ» на «Шах Дениз» в условиях санкций

БАКУ /Trend/ - В bp разъяснили, как продолжаются работы на азербайджанском газовом месторождении «Шах Дениз» в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ» в условиях действия санкций, сообщает в пятницу Trend.

Как сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли, компания сотрудничает в этом контексте с «ЛУКОЙЛ» так же, как и с иранской компанией NICO, обеспечивая соблюдение международных санкций.

“Когда санкции коснулись «ЛУКОЙЛ», bp взаимодействовала с SOCAR, «ЛУКОЙЛ», Европейским союзом и США, чтобы разработать соглашение и механизм работы. Эта договорённость позволяет продолжать операции на «Шах Дениз» при полном соблюдении сути санкций», - сказал он.