Обнародовано расписание рейсов AZAL по маршруту Баку-Игдыр-Баку на период с 7 по 10 марта

Общество Материалы 6 марта 2026 18:57 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы граждане Азербайджана могли пользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном, компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) разработала расписание полетов по маршруту Баку-Игдыр-Баку с 7 по 10 марта (все часы указаны по местному времени).

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Пассажирам также следует учитывать следующие важные моменты:

• следует прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до вылета;

• у пассажиров должен быть при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

В случае каких-либо изменений в расписании рейсов будет предоставлена ​​подробная информация.

Следует отметить, что билеты на маршрут Баку-Игдыр-Баку можно приобрести на сайте или в мобильном приложении AZAL, либо обратившись в билетные кассы авиакомпании.

