Азербайджан всегда наблюдал поддержку своих глобальных проектов со стороны Молдовы - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит очень активную внешнюю политику, у нас много глобальных, международных инициатив. Мы всегда наблюдали поддержку этих проектов со стороны Молдовы.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

Министр отметил серьезные перспективы сотрудничества между двумя странами в гуманитарной, культурной, образовательной, спортивной и молодежной политике.

"Все это - серьезные элементы нашего сотрудничества", - сказал он.

