Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Ирана

Азербайджан Материалы 7 марта 2026 00:47 (UTC +04:00)
Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Ирана
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана

Как сообщает Trend, сотрудники дипломатического представительства нашей страны в Иране вернулись в Азербайджан через пункт пропуска на государственной границе Астара.

Процесс эвакуации осуществлялся с выполнением всех необходимых процедур: проверки документов, регистрации и других формальностей, а также были приняты все меры для обеспечения безопасности.

Процесс эвакуации через пункт пропуска на государственной границе Астара продолжается без перерывов и осуществляется в соответствии с установленными процедурами под контролем соответствующих органов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости