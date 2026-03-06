История в шелке и бархате - в Баку представлена выставка национальных костюмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация альбома-книги «Национальное костюмное наследие западных азербайджанцев» и открытие одноимённой выставки, приуроченных к 8 Марта - Международному женскому дню и 6 Марта - Дню национальной одежды, сообщает Trend Life.

Новое издание, посвящённое 200-летнему юбилею выдающегося художника, основоположника азербайджанской станковой живописи Мирзы Гадима Иревани, подготовлено в рамках проекта "Национальное костюмное наследие западных азербайджанцев", реализуемого Женским советом Общины Западного Азербайджана. Проект направлен на изучение, сохранение и популяризацию являющихся неотъемлемой частью многовековой культуры азербайджанского народа богатых традиций национального костюма западных азербайджанцев.

В издании собраны редкие и уникальные образцы национального костюмного наследия Западного Азербайджана. Представленные в альбоме образцы отражают художественные и эстетические особенности традиционной одежды, её декоративное богатство, разнообразие тканей, орнаментов и элементов кроя. Большинство реконструированных костюмов создано на основе произведений выдающегося художника Мирзы Гадима Иревани, который в своих работах с большой точностью передавал детали одежды, быта и традиций своего времени. Кроме того, при подготовке альбома использовались художественные материалы известных европейских художников — Григория Гагарина и Макса Тильке.

Альбом издан на азербайджанском и английском языках, что позволит познакомить с этим уникальным культурным наследием более широкую международную аудиторию. В книгу впервые включены два редких предмета одежды из частной коллекции. Кроме того, автором проекта восстановлены два комплекта национального костюма на основе различных исторических документов, архивных материалов, научных исследований и визуальных источников.

Выставка, открывшаяся в рамках презентации альбома, наглядно демонстрирует богатство и художественное разнообразие национальных костюмов западных азербайджанцев. Посетители могут увидеть реконструированные костюмы, отражающие традиции дворцовой культуры Иреванского ханского дворца, а также особенности повседневной и праздничной одежды того времени.

Представленные на выставке костюмы выполнены из высококачественных тканей - шёлка, бархата, атласа, тафты и парчи. Одежда отличается богатой цветовой палитрой и изысканной декоративной отделкой: она украшена вышивкой, традиционными орнаментами и различными декоративными аксессуарами, подчёркивающими художественное мастерство и эстетические традиции национального костюма.

Одной из главных целей проекта является представление колоритной культуры одежды западных азербайджанцев как важной части мирового культурного наследия. Особое внимание уделяется донесению этой богатой историко-культурной традиции до международной общественности.

На мероприятии было отмечено, что подобные инициативы способствуют сохранению исторической памяти, развитию интереса к национальным традициям и укреплению культурной идентичности.

Выставка будет открыта для посетителей до 8 марта.

