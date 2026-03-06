Завтра из Джидды в Баку будет осуществлен очередной эвакуационный рейс — Джейхун Байрамов

БАКУ/ Trend/ - Количество обращений, поступивших в наши дипломатические представительства, составляет около 1000, при этом обращения поступили из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

Министр отметил, что переговоры с «Fly Dubai» уже начались, и на данный момент в Азербайджан осуществлено 5 рейсов.

«AZAL организовал специальный эвакуационный рейс для паломников, находящихся в Саудовской Аравии, более 200 человек были эвакуированы. Из них 193 человека - граждане Азербайджана, а также были азербайджанцы - граждане Грузии и России. Следующий эвакуационный рейс из Джидды будет организован утром 7 марта. Планируется, что из стран Ближнего Востока они будут доставлены в Джидду, а оттуда эвакуированы в Азербайджан», - сказал он.