Президент Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Словакии за оказанную поддержку и солидарность (ФОТО)

Политика Материалы 7 марта 2026 09:42 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану.

Как сообщает Trend, публикация об этом была размещена в аккаунте главы государства в "X".

В публикации говорится: "Выражаю искреннюю благодарность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и проявленную солидарность после недавних атак беспилотников со стороны Ирана по гражданской инфраструктуре в Нахчыване.

Оперативная поддержка со стороны Азербайджана в эвакуации словацких дипломатических сотрудников из Тегерана является наглядным проявлением высокого уровня и стратегического характера отношений между нашими странами, а также подтверждением нашей приверженности международному сотрудничеству".

