БАКУ/Trend/ - Спикеры парламентов Азербайджана и Беларуси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщили Trend в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о событиях, происходящих в регионе.

Наталья Кочанова выразила обеспокоенность в связи с атаками Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику, выразила сожаление по поводу того, что в результате этих атак пострадали мирные жители, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

В ходе телефонного разговора была отмечена важность продолжения диалога и взаимодействия между парламентами двух стран, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.