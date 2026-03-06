UNEC состоялся 1-й Международный симпозиум на тему “Роль женщин в устойчивом социально-экономическом развитии” (ФОТО)

UNEC состоялся 1-й Международный симпозиум на тему «Роль женщин в устойчивом социально-экономическом развитии»

При организационной поддержке Совета женщин-исследователей UNEC состоялся первый Международный симпозиум на тему «Роль женщин в устойчивом социально-экономическом развитии».

В симпозиуме приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса профессор Хиджран Гусейнова, председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, сотрудники университета, женщины-предприниматели и другие гости.

Перед официальным открытием участники возложили цветы к бюсту Великого вождя Гейдара Алиева и памятнику шехидов, отдав дань уважения их светлой памяти.

Открыв симпозиум вступительной речью, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что главная цель мероприятия заключается в том, чтобы объединить женщин-исследователей и предпринимателей для обсуждения их роли в устойчивом развитии, инновациях и процессах социальных трансформаций на научной плоскости, а также расширения международного академического сотрудничества и научного диалога.

Анализируя вклад женщин в экономику с помощью статистических показателей, ректор отметил, что в настоящее время 37 процентов мирового ВВП формируется за счет женского труда: «Если бы женщины были вовлечены в производственный процесс наравне с мужчинами, мировой ВВП увеличился бы на 26 процентов, что превышает совокупный объем ВВП США и Китая».

Ректор также обратил внимание на роль женщин-исследователей в научной деятельности UNEC: «В 2025 году 33 процента из 1120 научных работ, индексируемых в базе данных Scopus, были написаны женщинами-исследователями. 52 процента этих работ получили международные цитирования и составляют 27 процентов от общего числа цитирований университета», — отметил он. Он также затронул вопрос представленности женщин в структуре управления университета, а также численности студентов.

В заключение Адалат Мурадов выдвинул инициативу: «Чтобы внести свой вклад в выполнение задач, поставленных господином Президентом на совещании, посвященном цифровым платформам, в отношении развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, я предлагаю запустить долгосрочные онлайн-программы обучения женщин основам искусственного интеллекта в рамках UNEC», — отметил ректор.

В своем выступлении председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова рассказала об эффективных механизмах реализации гендерного равенства в реальной жизни. Она подчеркнула, что ученые, работающие в научной среде, создают образцовую модель для общества: «Имя ученого всегда пользуется особым уважением в обществе. В этом отношении положение академических руководителей в научной среде служит примером для общества». Б. Мурадова отметила, что миссия науки заключается в создании знаний на благо человечества и подчеркнула важность систематического использования потенциала женщин в этом процессе.

Председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса, профессор Хиджран Гусейнова, выступила с речью и высоко оценила широкие возможности, созданные для деятельности женщин в области науки и образования в UNEC. Затронув тему вклада женщин в развитие страны, Г. Гусейнова отметила важность создания Совета по цифровизации соответствующим указом главы государства.

Председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева отметила, что прочная семейная модель и надлежащее управление являются основой здорового общества, подчеркнув, что растущая активность женщин как в предпринимательской, так и в общественной жизни играет решающую роль в укреплении экономического потенциала страны.

На мероприятии председатель Совета женщин-исследователей UNEC Наргиз Гаджиева представила информацию о деятельности возглавляемого ею совета. Она представила международный научный журнал UNEC «International Journal of Gender, Knowledge and Social Futures», посвященный таким темам, как гендерные исследования и роль женщин в науке, а также книгу «Семь портретов Страны Огня», отражающую деятельность 32 женщин-предпринимателей.

На мероприятии студенты Центра творчества UNEC прочитали стихи, посвященные женщинам.

В рамках симпозиума были представлены антропологические рисунки 32 женщин-предпринимателей, упомянутых в книге «Семь портретов Страны Огня», рисунки студентов Школы дизайна UNEC, а также книги из Библиотечно-информационного центра.