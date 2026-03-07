Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 7 марта 2026 10:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана за поддержку
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану.

Как сообщает Trend, публикация об этом была размещена в аккаунте главы государства в "X".

В публикации говорится: "Выражаю благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за осуждение атак на Нахчыван со стороны Ирана и за его поддержку нашей страны в духе братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном".

