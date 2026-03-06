Из Ирана будут эвакуированы сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране и Генконсульства в Тебризе - министр

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, посольство в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе будут эвакуированы из Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

"Минувшим днем Президент Ильхам Алиев дал все необходимые указания в связи с атакой беспилотника, были предприняты дипломатические шаги. При этом меры безопасности Азербайджана всегда находятся на самом высоком уровне.

Когда в непосредственной близости ведутся военные действия и возрастает риск, уровень боевой готовности вооруженных сил повышается, и в связи с этим даны соответствующие указания", - сказал министр.

Джейхун Байрамов также добавил, что впредь события будут внимательно отслеживаться:

"В соответствии с обещанием Ирана мы дождемся результатов расследования, и исходя из этого будут приняты решения и предприняты соответствующие шаги".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!