Цена азербайджанской нефти приблизилась к 88 долларам

Энергетика Материалы 6 марта 2026 09:44 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,61 доллара США, или 6,8% и составила 87,90 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 5,34 доллара США или 6,8%, и составила 83,69 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 5,04 доллара США или 10,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 51,94 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,55 доллара США или 8,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 87,71 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

