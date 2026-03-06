Цена азербайджанской нефти приблизилась к 88 долларам

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,61 доллара США, или 6,8% и составила 87,90 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 5,34 доллара США или 6,8%, и составила 83,69 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 5,04 доллара США или 10,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 51,94 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,55 доллара США или 8,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 87,71 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.