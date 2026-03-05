Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Пакистан, поддерживая руководство и народ Азербайджана, осуждает действия, которые усиливают напряженность и подрывают региональный мир и стабильность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в социальной сети X.

В публикации отмечается: «Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу недавних атак на нашу братскую страну, Азербайджан. Призываем к снижению напряженности для сохранения мира и стабильности в регионе и вновь подчеркиваем необходимость продолжения диалога и дипломатии».