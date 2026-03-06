Бывший посол Канады назначен спецпредставителем НАТО по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Канадский дипломат Кевин Гамильтон назначен специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт НАТО.

«Кевин Гамильтон отвечает за реализацию политики альянса в этих двух стратегически важных регионах. Он также является помощником заместителя генерального секретаря по вопросам партнерства в отделе политических вопросов и политики безопасности НАТО», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Кевин Гамильтон, кадровый дипломат канадской дипломатической службы, занимал должность посла Канады в Турции в 2023-2026 годах, а также был аккредитован в Азербайджане и Грузии.

В 2016-2020 годах он занимал должности посла в Румынии, Болгарии и Молдове.

