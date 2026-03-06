В Азербайджане задержаны граждане, выполнявшие задания КСИР

БАКУ/Trend/- Как сообщалось, в результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР, передает Trend.

Задержанные в рамках дела граждане Азербайджана Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев, Рашад Рустамов, Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев признали, что выполняли задания людей, связанных с КСИР. Они получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений.

Следствие считает, что организацией этих действий занимался офицер разведывательного подразделения КСИР — полковник Али Ашгар Бордбар Шерами.

В международный розыск объявлены граждане Ирана Ясер Рахим Занки, Бейнам Рустамзаде Сахибали, Хафиз Тавассоли и Шейхзаде Саджад Мохаммад Сати Софи Эвад. Их подозревают в сборе разведданных и подготовке террористических действий для дестабилизации ситуации в Азербайджане.

Суд уже вынес приговор четырем фигурантам дела. Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов получили по 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля. Эльвину Ахмедову вменяют незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.