Выделены лимиты для подачи заявок на ипотечные кредиты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В целях продолжения ипотечного кредитования в 2026 году Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджанской Республики выделены лимиты уполномоченным банкам. Прием заявок на обычные ипотечные кредиты начался 5 марта 2026 года в 11:00, прием заявок на льготные ипотечные кредиты - 6 марта 2026 года в 11:00.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Отмечается, что для обеспечения приема обращений граждан через систему «Электронная ипотека и кредитная гарантия», интегрированную в Информационную систему «Электронное правительство», в равных условиях для всех, в режиме реального времени и на прозрачной основе, в сотрудничестве с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности были проведены тесты устойчивости и безопасности системы. Посредством применяемых механизмов информационной безопасности обеспечена безопасная и бесперебойная работа системы, которая находится под постоянным контролем.

Подчеркивается, что как обычные, так и льготные ипотечные кредиты, предлагаемые на выгодных условиях и по низким процентным ставкам, имеют высокий спрос среди населения. В рамках лимитов, выделенных уполномоченным банкам, было зарегистрировано 1522 заявки на получение обычного ипотечного кредита (общее число обращений - 9019), а также 643 заявки на получение льготного ипотечного кредита (общее число обращений - 4369).

Как и в предыдущие годы, прием заявок на ипотечное кредитование и последующие процессы продолжаются в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами Фонда.

Безопасная работа системы находится под контролем благодаря механизмам информационной безопасности, внедренным Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.