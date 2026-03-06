Режиссер-любитель представил в Баку два фильма, снятых за 214 манатов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана (AKI) состоялся показ короткометражных художественных фильмов молодого режиссёра Илькина Умарова - “Şam bağı” (Сосновый сад) и “Hasarlar arxasında” (За заборами), сообщает Trend Life.

Открывая мероприятие, модератор вечера, кинокритик Севда Султанова рассказала о творческом пути режиссёра. После показа состоялось обсуждение фильмов. Режиссёр рассказал о своём пути в кино, отметив при этом, что не имеет профильного или иного высшего образования.

По его словам, он мечтал поступить в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, однако по ряду причин это не состоялось, а получать образование в другой сфере он не захотел. После службы в армии Умаров начал заниматься кино на любительском уровне. Большую роль в этом, как он отметил, сыграл Союз кинематографистов Азербайджана. Как оказалось, его дед был директором дома отдыха AKI в Шеки, куда нередко приезжали известные деятели кино.

"Каждый год по три месяца рядом с нами находились такие люди, как Расим Балаев, Рустам Ибрагимбеков, Гаджи Исмаилов. Беседы с ними стали для нас настоящей школой", - отметил Умаров. Он также добавил, что брал уроки сценарного мастерства у режиссёра Вагифа Бейбутова.

Говоря о процессе съёмок, Илькин Умаров рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда: из-за отсутствия финансирования участники команды вынуждены были совмещать съёмки с другой работой. По его словам, бюджет фильма "Şam bağı" составил всего 100 манатов, а картины "Hasarlar arxasında" - 114 манатов.

"Наша команда работает не ради денег - каждый вкладывает в кино свою любовь и душу, каждый выполняет сразу несколько задач. Главное для нас - довести фильм до зрителя. Я получаю огромное удовольствие от самого творческого процесса. Если в него войдут продюсеры и спонсоры, появятся и иные требования. Мы же снимаем потому, что любим кино", - отметил Умаров.

Он признался, что показ фильмов в Союзе кинематографистов стал для команды приятным сюрпризом, а победы фильма "Şam bağı" на Бакинском международном кинофестивале в номинации "Лучший сценарий" он и вовсе не ожидал.

Один из исполнителей главной роли и соавтор сценария фильма "Şam bağı" Вагиф Гадирли, который в обычной жизни работает в сфере туризма, выразил надежду на поддержку молодых кинематографистов.

