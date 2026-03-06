Минздрав Азербайджана о количестве утверждённых клинических протоколов

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения систематически продолжаются работы по разработке и совершенствованию клинических протоколов в различных медицинских специализациях.

Об этом Trend сообщили в Центре аккредитации медицинских учреждений и контроля качества при министерстве здравоохранения Азербайджана.

Сообщается, что по соответствующим приказам министерства здравоохранения в 2025 году было утверждено 11 клинических протоколов. В текущем году по приказу министерства дополнительно утверждено ещё 14 клинических протоколов.

«Часть утверждённых клинических протоколов представляет собой документы, подготовленные и внедрённые в соответствующих областях впервые в стране. Эти протоколы охватывают онкологию, детскую онкологию, стоматологию, офтальмологию, травматологию и диетологию.

В настоящее время в министерстве продолжается процесс разработки новых клинических протоколов по направлениям челюстно-лицевой хирургии, вспомогательных репродуктивных технологий, акушерства и гинекологии, травматологии, онкогематологии и стоматологии.

Кроме того, предпринимаются соответствующие меры по обновлению ранее разработанных клинических протоколов с целью их адаптации к современным достижениям медицинской науки и международной практике», — добавили в ведомстве.