Глава МИД ОАЭ осудил иранские дроновые атаки на Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - 6 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахаян позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Во время телефонного разговора стороны обсудили дроновые атаки, совершенные на территорию Азербайджана, а также текущую ситуацию с безопасностью.

Министр Абдулла бин Зайед Аль Нахаян подчеркнул, что он решительно осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и считает подобные действия недопустимыми.

Министры выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и отметили необходимость предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

Стороны также обсудили перспективы развития существующих стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.