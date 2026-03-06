За два дня между Нахчываном и Ыгдыром было выполнено 11 рейсов

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, рейсы в Международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены. С целью организации поездок граждан Азербайджана из столицы в Нахчыван и обратно организуются авиарейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр.

Об этом Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что перевозка пассажиров из города Ыгдыр в Нахчыван и в обратном направлении осуществляется Агентством на специально выделенных автобусах бесплатно.

Так, перевозки от Нахчыванского автовокзала до аэропорта Ыгдыра и обратно выполняются семью крупногабаритными автобусами. Кроме того, для обеспечения перевозок предусмотрены резервные транспортные средства.

За два дня было выполнено 11 рейсов, в рамках которых между Нахчываном и Ыгдыром перевезено 450 человек. Так, 5 марта из Нахчывана в Ыгдыр 4 рейсами было перевезено 162 человека, а из Ыгдыра в Нахчыван 3 рейсами - 98 человек. 6 марта из Нахчывана в Ыгдыр 4 рейсами было перевезено 190 человек. Процесс продолжается.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

