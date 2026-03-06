Молдова осуждает удары Ирана по Нахчывану - Михай Попшой

БАКУ/Trend/ - Молдова осуждает атаки Ирана по гражданским объектам Нахчывана и ущерб, причиненный мирным жителям Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Баку заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

В свете недавних атак на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана Молдова решительно осуждает нанесение ударов по гражданским объектам и ранения, причиненные мирным жителям.

Мы выражаем полную солидарность с народом Азербайджана и вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - сказал он.

Министр также отметил, что Молдова ценит постоянное развитие дружественных отношений и динамичного сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Азербайджан, основанных на взаимном уважении, поддержке и понимании.