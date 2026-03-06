Названо число зданий, поврежденных в Иране в результате ударов США и Израиля

БАКУ /Trend/ - В результате ударов, нанесенных США и Израилем, в Иране были повреждены 3 643 гражданских объекта, в том числе 3 090 жилых домов.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«В общей сложности в ходе этих атак были повреждены 3 643 гражданских объекта. Среди них - 3 090 жилых домов, 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений, а также 9 центров Красного Полумесяца. В результате ударов также были повреждены несколько автомобилей, принадлежащих службам скорой помощи", - отметил он.

Коливанд добавил, что большинство целей ударов находилось в густонаселенных жилых районах.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Однако на переговорах не удалось достичь конкретных соглашений.

Спустя два дня, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и государственного руководства страны. Израиль назвал эту операцию Operation Lion’s Roar, а США - Operation Epic Fury. Удары охватили обширные территории Ирана, включая такие крупные города, как Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.

В тот же день и в последующие дни Иран в ответ начал наносить удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и по американским военным базам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке.

В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.

Кроме того, в ходе авиаударов погибли начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Высшего совета обороны Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока: Иран выпустил сотни ракет и дронов, а США и Израиль нанесли новые удары по военным целям на территории Ирана.

4 марта атомная подводная лодка Военно-морских сил США в Индийском океане торпедировала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, что стало признаком перехода конфликта в морскую фазу.