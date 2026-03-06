Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ).

Как сообщает Trend, исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов проинформировал Лейлу Алиеву о деятельности центре. Он отметил, что центр, созданный в 2014 году Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, реализует важные проекты по изучению, сохранению и продвижению на международном уровне азербайджанской модели мультикультурализма, сотрудничает с международными организациями. Ежегодно здесь проводятся международные конференции, научные семинары, круглые столы и форумы с участием ученых, исследователей, экспертов и общественных деятелей из различных стран, которые обсуждают темы мультикультурализма, межрелигиозного диалога и межкультурного сотрудничества.

Согласно инициативе Президента Ильхама Алиева «Популяризация Азербайджана в мире как центра мультикультурализма» центр реализует проект по преподаванию дисциплины «Азербайджанский мультикультурализм» в университетах как страны, так и за рубежом. В рамках проекта дисциплина «Азербайджанский мультикультурализм» преподается в 27 ведущих университетах мира. Кроме того, в около 40 университетах страны этот предмет преподается в магистратуре, а в высших учебных заведениях Азербайджана на уровне бакалавриата курс «Введение в мультикультурализм» преподается как основная дисциплина.

Было отмечено, что центр уделяет особое внимание изданию книг, монографий, научных статей и методических пособий, исторических карт, связанных с историей и культурой Азербайджана, публикации материалов местных и международных конференций, проводимых при организации БМЦМ, а также подготовке книг на языках этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане. Эти издания представляются как внутри страны, так и в международном академическом сообществе.

Затем был показан фильм о деятельности центра. Лейла Алиева ознакомилась с изданиями центра.

Лейла Алиева подчеркнула важность реализуемых проектов по сохранению мультикультурных ценностей Азербайджана и их продвижению в мире. Она особенно высоко оценила проведение конференций, посвященных исламофобии, антисемитизму и ксенофобии, работу по популяризации христианского наследия Азербайджана в мире. Она сказала, что важность, придаваемая организации работы с молодежью в деятельности центра, играет важную роль в продвижении азербайджанского мультикультурализма. В то же время она отметила, что БМЦМ внес весомый вклад в развитие взаимопонимания и межкультурного диалога между различными народами.

Лейла Алиева побеседовала с сотрудниками центра, сфотографировалась с ними.

Отметим, что Лейла Алиева является членом Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.