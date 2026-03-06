«Возможности для всех» – старт социально значимого проекта в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана дан старт социально значимому проекту «Возможности для всех».

Как сообщает Trend, проект организован Центром инклюзивного развития и творчества DOST в рамках Азербайджанской урбанистической кампании (#AUC2026), совместной инициативы Программы ООН по населенным пунктам и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, приуроченной к 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13).

На мероприятии, посвященном началу проекта «Возможности для всех», присутствовали партнеры проекта – представители государственных и частных организаций, международных организаций, вовлеченные в программу лица с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры и стажеры.

Участники мероприятия сначала ознакомились с экспозицией ручных работ тренеров и бенефициаров, а затем наблюдали процесс творчества в учебных студиях Центра.

Заместитель директора Центра Метанет Мамедова рассказала о направлениях деятельности учреждения и о работе, проводимой для развития творческого потенциала у вовлеченных в обучение групп.

Старший консультант по пропаганде и проектам Программы ООН по населенным пунктам Малейка Тагизаде отметила, что в рамках предстоящей 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию особое внимание уделяется созданию более инклюзивного и доступного для всех городского пространства, что является одним из ключевых направлений глобальной повестки.

Была подчеркнута значимость проекта «Возможности для всех» для получения лицами с ограниченными возможностями здоровья реального опыта работы в корпоративной среде, их более активной интеграции в рынок труда, а также продвижения инклюзивных рабочих пространств.

Также была предоставлена информация о созданных в Центре возможностях и механизмах социальной поддержки. Обсуждались перспективы сотрудничества с международными партнерами в этой сфере.

Отмечено, что с 10 марта для 30 бенефициаров Центра в возрасте 15–29 лет с ограниченными возможностями здоровья будет организована краткосрочная трехдневная стажировка в государственных органах, международных и частных организациях. Программа предоставит молодым людям возможность познакомиться с реальной рабочей средой и продемонстрировать свой потенциал.

Заключительная церемония проекта планируется в рамках Бакинской градостроительной недели WUF13.