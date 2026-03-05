Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с недавними событиями, составлено следующее расписание рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Игдир-Баку, чтобы они могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Расписание рейсов на 6 марта 2026 года по маршруту Баку-Игдыр-Баку (время указано по местному времени):
|
Reys
|
Bakıdan qalxma
|
İğdıra enmə
|
Avtobusun İğdırdan yola düşməsi
|
Avtobusun Naxçıvandan yola düşməsi
|
İğdırdan qalxma
|
Bakıya
enmə
|
J2 2251 / 2252
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
14:00
|
18:30
|
21:30
|
J2 2253 / 2254
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
15:00
|
19:30
|
22:30
|
J2 2255 / 2256
|
18:30
|
19:30
|
20:30
|
16:00
|
20:30
|
23:30
|
J2 2257 / 2258
|
19:30
|
20:30
|
21:30
|
17:00
|
21:30
|
00:30 (+1 gün)
При прибытии на рейс следует учитывать следующие важные моменты:
- пассажирам следует прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до времени вылета;
- им необходимо иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.
Пассажиры будут подробно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.