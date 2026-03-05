Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

Общество Материалы 5 марта 2026 23:37 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с недавними событиями, составлено следующее расписание рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Игдир-Баку, чтобы они могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Расписание рейсов на 6 марта 2026 года по маршруту Баку-Игдыр-Баку (время указано по местному времени):

Reys

Bakıdan qalxma

İğdıra enmə

Avtobusun İğdırdan yola düşməsi

Avtobusun Naxçıvandan yola düşməsi

İğdırdan qalxma

Bakıya

enmə

J2 2251 / 2252

16:30

17:30

18:30

14:00

18:30

21:30

J2 2253 / 2254

17:30

18:30

19:30

15:00

19:30

22:30

J2 2255 / 2256

18:30

19:30

20:30

16:00

20:30

23:30

J2 2257 / 2258

19:30

20:30

21:30

17:00

21:30

00:30 (+1 gün)

При прибытии на рейс следует учитывать следующие важные моменты:

- пассажирам следует прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до времени вылета;

- им необходимо иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

Пассажиры будут подробно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.

