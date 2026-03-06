Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
SOCAR провела обсуждения по проекту разработки месторождения Baleine (ФОТО)

Энергетика Материалы 6 марта 2026 10:35 (UTC +04:00)
SOCAR провела обсуждения по проекту разработки месторождения Baleine (ФОТО)
Фото: SOCAR

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В рамках визита делегации в Кот-д’Ивуар, состоящей из представителей Министерства иностранных дел Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), состоялся ряд встреч с высокопоставленными представителями Министерства иностранных дел этой страны и официальными лицами энергетического сектора.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что в визите также принимали участие заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и сопровождающие сотрудники.

На встречах с руководством Министерства горнодобывающей промышленности, нефти и энергетики Кот-д’Ивуара, Главного управления по углеводородам при министерстве, а также национальной нефтяной компании страны PetroCI были обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе, инвестиционные возможности и вопросы энергетической безопасности.

В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями по вопросу приобретения SOCAR 10-процентной доли в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine, а также по этапам развития проекта, возможностям добычи, логистическим и коммерческим вопросам. Подчеркнута стратегическая значимость проекта с точки зрения расширения географии деятельности SOCAR в Африке и укрепления ее позиций на международных энергетических рынках.

