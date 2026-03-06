Правительство Азербайджана создало очень благоприятную среду для инвестирования - bp

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 6 марта 2026 17:04 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана создало очень благоприятную среду для инвестирования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Делается все для того, чтобы развивать бизнес. Это дает импульс еще большему развитию экономики страны», - сказал он.

Кристофоли отметил, что бизнес bp в регионе занимает важную роль в деятельности компании во всем мире.

«И с финансовой точки зрения наш бизнес в регионе очень важен для компании», - добавил он.

