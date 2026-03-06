Президент Ильхам Алиев поблагодарил Премьер-министра Албании за оказанную поддержку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поблагодарил Премьер-министра Республики Албания Эди Раму за оказанную поддержку Азербайджану после дроновых атак Ирана по Нахчывану.

Как сообщает Trend, об этом размещена публикация в аккаунте Президента Ильхама Алиева в «X».

В публикации говорится: «Я хочу выразить свою глубочайшую благодарность Премьер-министру Албании Эди Раме за его непоколебимую поддержку, оказанную Азербайджану после дроновых атак со стороны Иранского государства по Нахчыванской Автономной Республике. Наш народ высоко ценит решительную позицию, солидарность и единство, которые Вы