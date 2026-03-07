Вырос портфель бизнес-кредитов в строительном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля текущего года портфель бизнес-кредитов азербайджанских банков в строительном секторе составил 1,713 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По информации, кредитный портфель в указанном секторе сократился на 4,4 миллиона манатов или 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 343,8 миллиона манатов или 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, объем выданных банками бизнес-кредитов в строительном секторе по состоянию на 1 января 2026 года составил 1,717 миллиарда манатов, а на 1 февраля прошлого года - 1,369 миллиарда манатов.

В целом на 1 февраля 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане составлял 29,980 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на коммерческие кредиты приходилось 53,2% (15,949 миллиарда манатов), на потребительские кредиты - 31,4% (9,426 миллиарда манатов), на ипотечные кредиты - 15,4% (4,605 ​​миллиарда манатов).

