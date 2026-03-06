В Гарадагском районе Баку обнаружено взрывное устройство КСИР с радиусом поражения до 300 метров - СГБ

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, в результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР, передает Trend.

Выяснилось, что граждане Исламской Республики Иран Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим, вступив в предварительный сговор, установили преступную связь с Гулиевым Тарханом Тарлан оглу с целью ввоза на территорию страны взрывного устройства. Был обнаружен контейнер, оставленный по заданию гражданина ИРИ Зандкиана Ясера Рахима возле поселка Шихово Сабаильского района. При осмотре контейнера было установлено, что внутри находится взрывчатое вещество «C-4» массой 7 кг 730 г, предназначенное для подрыва объектов и бетонных сооружений. В ходе оперативной съемки СГБ было установлено, что Тархан Гулиев вместе с Агаевым Ниджатом Заман оглу прибыли на автомобиле, забрали контейнер и в последующие дни спрятали взрывное устройство в Низаминском районе города Баку.

Позднее стало известно, что по заданию гражданина ИРИ Азарундбилеха Хосейна Савар Сабера, имеющего прямые связи с КСИР, на территорию страны был вновь ввезен контейнер со взрывным устройством. Внутри находились два дистанционно управляемых взрывных устройства типа «C-4». Гражданин Азербайджана Абдуллаев Асад Тофиг оглу, с которым заранее была установлена преступная связь, прибыл к тайнику и забрал контейнер. Поскольку об этом было известно заранее, для фиксации данного факта место хранения было оборудовано скрытым видеонаблюдением СГБ. На следующий день было установлено, что Рашад Рустамов и Асад Абдуллаев вместе забрали контейнер из известного тайника, расположенного в поселке Шыхлар Гобустанского района, в массиве Баглар, и спрятали его рядом с домом, где проживает Абдуллаев. Было установлено, что иранские граждане, установившие преступные связи с гражданами Азербайджана, помимо контрабанды наркотических средств, имеют прямые связи с КСИР.

Кроме того, был установлен круг лиц, с которыми поддерживал связь КСИР, организовывая сбор разведывательной информации, а также планирование террористических диверсий и покушений на территории Азербайджанской Республики. Так, гражданин ИРИ Шейхзаде Саджад Могхаддам Сати Софли Эвад, пообещавший 50 000 долларов США человеку, который должен был установить взрывное устройство под мостом в поселке Сангачал Гарадагского района города Баку, занимался поиском исполнителя. Также стало известно, что С. Шейхзаде получал специальные поручения от КСИР по подготовке планов покушений против лиц еврейского происхождения, проживающих в Азербайджанской Республике.

Ранее КСИР не удалось установить местонахождение трех взрывных устройств из-за того, что лица, которым они были доверены, прервали связь с организаторами. В связи с этим по инициативе гражданина ИРИ Хафеза Тавассоли была обеспечена доставка очередного взрывного устройства. Так, возле Судостроительного завода в Гарадагском районе столицы было обнаружено одно взрывное устройство массой 1280 граммов. Радиус поражающего действия этого устройства составляет 250–300 метров. Установленный как координирующий агент КСИР Хафез Тавассоли связался с Агаевой Хадиджей Закир гызы и попросил ее хранить посылку у себя в течение двух дней. Получив ее, гражданка Азербайджана в последующие дни спрятала ее в тайнике в поселке Масазыр. Хадиджа Агаева заметила, что неизвестный подъехал на мотоцикле и забрал посылку, и сообщила об этом Х. Тавассоли. После того как Х. Агаева оставила взрывчатое вещество в заранее согласованном месте в поселке Масазыр, по заданию Саджада Шейхзаде Могхаддама Сати Софли Эвада, Ахмедов Эльвин Бахруз оглу забрал взрывное устройство и спрятал его рядом со своим домом в поселке Биляджари.