Получены обращения из более чем 50 стран на эвакуацию из Ирана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В целом получено свыше 2500 обращений из более чем 50 стран на эвакуацию из Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

По словам министра, был обеспечен проход через сухопутную границу Азербайджана значительной части обратившихся.

«Мы также традиционно не оставляем без помощи иностранных граждан, оказавшихся в трудной ситуации», - сказал он.

