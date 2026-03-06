Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Получены обращения из более чем 50 стран на эвакуацию из Ирана - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 6 марта 2026 14:58 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В целом получено свыше 2500 обращений из более чем 50 стран на эвакуацию из Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

По словам министра, был обеспечен проход через сухопутную границу Азербайджана значительной части обратившихся.

«Мы также традиционно не оставляем без помощи иностранных граждан, оказавшихся в трудной ситуации», - сказал он.

