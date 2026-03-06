Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана со ScaleAI в сфере ИИ

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана со ScaleAI в сфере искуственного интеллекта.

Как передает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев поделился публикацией в своем аккаунте в X.

"В рамках визита в Великобританию мы провели встречу с представителями компании ScaleAI.

Во время встречи мы обсудили применение искусственного интеллекта в Азербайджане, реализацию приоритетных сценариев использования и возможности сотрудничества с ScaleAI по развитию экосистемы искусственного интеллекта в стране.

Также состоялся обмен мнениями относительно расширения масштабов проектов в области искусственного интеллекта на краткосрочной и долгосрочной основе, развития местных талантов и формирования партнерств в экосистеме", - говорится в публикации.