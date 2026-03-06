Азербайджан укрепляет транспортную связность стран ОЭС через модернизацию инфраструктуры - генсек (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важнейшую роль в укреплении экономической интеграции стран ОЭС, выступая региональным центром транспортной связности.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан.

"Стратегически располагаясь на пересечении ключевых маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, страна способствует транзитным потокам между этими крупными рынками. Азербайджан последовательно инвестирует в современную транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание железным дорогам, автомобильным магистралям и портовой инфраструктуре на Каспийском море. Это позволило создать мультимодальную транспортную сеть, соединяющую государства ОЭС с глобальными торговыми маршрутами", - добавил Асад М. Хан.

Генсек заявил, что продолжающееся развитие инфраструктуры, включая расширение и модернизацию железнодорожных и автодорожных коридоров, а также цифровизацию портовых операций, будет способствовать дальнейшему укреплению региональной связности. Упрощение таможенных и транзитных процедур посредством внедрения электронных документов, систем "единого окна" и гармонизации технических стандартов также повысит эффективность трансграничных перевозок.

По его словам, кроме того, развитие новых торговых маршрутов, в частности по Среднему коридору и направлению Север-Юг, позволит диверсифицировать транспортные возможности и повысить устойчивость цепочек поставок в регионе ОЭС.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.