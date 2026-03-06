Специальные предложения Халг Банк к 8 Марта

В честь 8 Марта — Международного женского дня Халг Банк предлагает специальную кешбэк-кампанию для владельцев XalqKart. С 7 по 9 марта при оплате XalqKart в подарочных, парфюмерных магазинах, цветочных салонах и салонах красоты клиенты получат 8% кэшбэк/бонусов.

Кроме того, в эти же даты премиальные карты Mastercard Black Edition и Visa Infinite будут предлагаться для представительниц прекрасного пола со скидкой 60% от стоимости или суммы первоначального взноса, а карта VISA Gold сроком на 1 год будет предоставляться бесплатно.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить онлайн-заявку на странице https://cardorder.xalqbank.az/ с промокодом XB8MART.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.