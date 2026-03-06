Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МИД Азербайджана поблагодарил страны, выразившие поддержку после атаки со стороны Ирана

Политика Материалы 6 марта 2026 18:20 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана поблагодарил страны, выразившие поддержку после атаки со стороны Ирана

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Искренне благодарим наших международных партнёров за заявления поддержки, письма и телефонные звонки после совершённой Ираном атаки на территорию Азербайджанской Республики с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

«Мы высоко ценим проявленную солидарность с Азербайджаном, поддержку суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ нашей страны. Благодарим все страны и международные организации, которые были рядом с Азербайджаном, и высоко ценим их постоянную поддержку и сотрудничество», — говорится в публикации.

