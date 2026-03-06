Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Между МИД Азербайджана и Молдовы подписан план консультаций (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2026 12:19 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подписали "План консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Молдова на 2026–2027 годы".

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в социальной сети X.

Сообщается, что данный документ вновь подтверждает обязательство укреплять политический диалог, углублять двустороннее сотрудничество и продвигать партнерство между Азербайджаном и Молдовой.

