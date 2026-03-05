Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

БАКУ /Trend/ - Любые атаки на гражданское население и инфраструктуру являются грубым нарушением международного права, включая нормы международного гуманитарного права и Женевские конвенции. Сегодня с территории Ирана были совершены атаки беспилотниками на здание Международного аэропорта Нахчывана и вблизи здания школы в селе Шекерабад.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении на официальном сайте Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В заявлении подчеркивается решительное осуждение преднамеренных атак, направленных против гражданских объектов и повлекших ранение гражданских лиц, выражается призыв к международной общественности дать надлежащую оценку этому террористическому акту.

Отмечено, что уважение суверенных прав государств и защита гражданского населения и объектов являются обязательствами каждого государства-члена в соответствии с Уставом ООН. Подчеркнута необходимость тщательного и оперативного расследования инцидента в соответствии с международным правом, наказания виновных и принятия мер для предотвращения повторения подобных случаев.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.