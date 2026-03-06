Доходы Азербайджана от экспорта золота возросли

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана было экспортировано золота на сумму 33 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на февральский номер журнала "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По информации, этот показатель на 11,9 миллиона долларов США или на 56,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В списке продукции ненефтяного сектора, экспортированной за указанный период, золото (на 33 миллиона долларов США) заняло первое место по этому показателю.

Следует отметить, что в январе текущего года экспорт Азербайджаном продукции ненефтяного сектора увеличился на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 268,4 миллиона долларов США. За этот период экспорт продуктов питания увеличился на 22,6% и составил 103 миллиона долларов США.