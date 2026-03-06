Джейхун Байрамов проинформировал белорусского коллегу о дроновых атаках Ирана

БАКУ /Trend/ - 6 марта министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о последних событиях в регионе.

Отмечено, что была выражена озабоченность по поводу военной эскалации, подчеркнута важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал белорусского коллегу о дроновых атаках, осуществленных Исламской Республикой Иран 5 марта на Нахчыванскую АР Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.